الكويت: عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية 15 أغسطس

وكالات – أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية كافة اعتبارا من 15 أغسطس القادم. وأعلنت الكويت أيضًا اقتصار السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين على الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر.

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