مال وأعمال

نتائج أوبر تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي

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وكالات – أعلنت شركة أوبر عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، والتي جاءت أفضل من التوقعات.

وصلت ربحية السهم: 58 سنتًا مقابل خسارة متوقعة قدرها 51 سنتًا.

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بينما سجلت الإيرادات: 3.93 مليار دولار مقابل 3.75 مليار دولار متوقعة .

وأعلنت أوبر عن صافي ربح قدره 1.1 مليار دولار خلال الربع.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المكاسب غير المحققة البالغة 1.4 مليار دولار في ديدي و 471 مليون دولار في أورورا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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