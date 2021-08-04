وكالات – أعلنت شركة أوبر عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، والتي جاءت أفضل من التوقعات. وصلت ربحية السهم: 58 سنتًا مقابل خسارة متوقعة قدرها 51 سنتًا. بينما سجلت الإيرادات: 3.93 مليار دولار مقابل 3.75 مليار دولار متوقعة . وأعلنت أوبر عن صافي ربح قدره 1.1 مليار دولار خلال الربع. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المكاسب غير المحققة البالغة 1.4 مليار دولار في ديدي و 471 مليون دولار في أورورا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج أوبر تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.