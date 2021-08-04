الصحة العالمية تطالب بوقف الجرعات المعززة من لقاحات كورونا حتى نهاية سبتمبر

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وكالات – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن المنظمة تدعو إلى وقف إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 حتى نهاية سبتمبر على الأقل.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تطعيم 10% على الأقل من سكان كل دولة.
وقالت كاثرين أوبراين مديرة قسم التطعيم واللقاحات والمنتجات الحيوية في منظمة الصحة للصحفيين “نريد بدلا من ذلك التركيز على أن يحصل الناس الأكثر عرضة لخطر المرض الشديد والوفاة على الجرعتين الأولى والثانية”.
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