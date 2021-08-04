مصلحة الضرائب الأمريكية تصادر ما قيمته 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة

وكالات – أعلن فريق من وكلاء مصلحة الضرائب الأمريكية IRS مصادرة عملات مشفرة بنحو 1.2 مليار دولار في 2021.

وذكر الفريق أنه “في السنة المالية 2019، كان لدينا حوالي 700 ألف دولار من مصادرة العملات المشفرة، وفي عام 2020 ، كان يصل إلى 137 مليون دولار… و حتى الآن في عام 2021، وصلنا إلى 1.2 مليار دولار”.

وتمتد السنة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر.

ومع تصاعد الجريمة الإلكترونية – وتزايد عدد الرموز الرقمية جنبًا إلى جنب – من المتوقع أن تتضخم خزائن التشفير الحكومية بشكل أكبر.

يُذكر أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتراجع عن صخبها الجانبي كوسيط تشفير، حيث تنمو عملية مصادرة وبيع العملات المشفرة بسرعة كبيرة لدرجة أن الحكومة استعانت للتو بمساعدة القطاع الخاص لإدارة تخزين ومبيعات كنزها من الرموز المميزة.