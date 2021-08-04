غبور مصر تؤكد التزامها تجاه أصحاب سيارات جيلي لحين التعاقد مع موزع آخر

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شاهندة إبراهيم – أعلنت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل -غبور مصر، إحدى شركات مجموعة جي بي غبور أوتو، عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي الصينية؛ وذلك لأسباب استراتيجية.
وأكدت مجموعة جي بي غبور أوتو، في بيان، التزامها الكامل تجاه ملاك سيارات جيلي، المباعة عن طريق شركة غبور مصر، من حيث توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة، حتى نجاح شركة جيلي الصينية في التعاقد مع وكيل محلي جديد.
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