مال وأعمال

غبور مصر تؤكد التزامها تجاه أصحاب سيارات جيلي لحين التعاقد مع موزع آخر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

شاهندة إبراهيم – أعلنت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل -غبور مصر، إحدى شركات مجموعة جي بي غبور أوتو، عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي الصينية؛ وذلك لأسباب استراتيجية.

وأكدت مجموعة جي بي غبور أوتو، في بيان، التزامها الكامل تجاه ملاك سيارات جيلي، المباعة عن طريق شركة غبور مصر، من حيث توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة، حتى نجاح شركة جيلي الصينية في التعاقد مع وكيل محلي جديد.

Wafa_LIE_728x90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غبور مصر تؤكد التزامها تجاه أصحاب سيارات جيلي لحين التعاقد مع موزع آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا