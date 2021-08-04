التجاري الدولي يتبرع بمبلغ 7.69 مليون جنيه لمؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية 

وقعت مؤسسة التجاري الدولي بروتوكول تعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية بقيمة 7.69 مليون جنيه.

يهدف البروتوكول إلى تقديم الرعاية الطبية والخدمات العلاجية، من خلال تجهيز وتيسير قوافل طبية أسبوعية للمناطق الأكثر فقرًا بمحافظة بني سويف لتغطية أطفال القرى بالمدارس والمراكز الصحية.

كما يهدف البروتوكول إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة من خلال تجهيز عيادة حديثة بتقنية “Telemedicine”بمحافظة الفيوم خلال عام 21-2022.

تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس شريف السعيد – مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي ، ود. علا إسماعيل – رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة إبراهيم أحمد بدران.

حضر التوقيع د إسماعيل بدران – امين الصندوق والمدير الطبي للمؤسسة، سالي بيطار – مستشار جمع التبرعات، سلمى قنديل – مدير التسويق، عمرو توفيق – مدير عام العمليات، جيهان فوزي – مدير موارد بشرية.

يأتي الاتفاق استكمالاً للتعاون المٌشترك بين المؤسستين لتوفير الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للأطفال في مصر من خلال إطلاق مُبادرة “أطفالنا مستقبلنا”، حيث قدمت مؤسسة “التجاري الدولي” دعمًا بقيمة 4.09 مليون جنيه لمؤسسة ” إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية ” خلال العام الماضي، لتنجح في تجهيز 61 قافلة أسبوعية في المدارس والعيادات بمحافظة الفيوم، أسفرت عن الكشف على 47.73 ألف طفل.

وفي هذا السياق، أشاد “السعيد” بأهمية الاتفاق الموقع بين الجانبين، مؤكدًا أن استراتيجية “التجاري الدولي” تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات إحتياجًا.

كما أوضح “السعيد” أن مؤسسة “التجاري الدولي” تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتي 18 عامًا.

والجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي يقدم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.

بينما تعُد “مؤسسة التجاري الدولي” منظمة غير هادفة للربح وتركز على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في مصر وخاصة الأطفال الأشد احتياجًا ممن لا يحظون بالتغطية الملائمة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال التعاون مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية البارزة على إطلاق المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابي المستدام.

وقد نشأت المؤسسة عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك على صعيد المسئولية الاجتماعية، حيث لا تقتصر أنشطة المؤسسة على تقديم التبرعات والمساعدات المادية فقط، بل تمتد لتشمل الإشراف على المشروعات ومتابعتها من أجل ضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أهداف كل مشروع.

وحصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي على الكثير من الجوائز المرموقة من جانب العديد من المؤسسات البارزة، وذلك تقديرًا لإسهامات المؤسسة على صعيد أنشطة المسئولية الاجتماعية.

أما عن مؤسسة ” إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية ” فهي تحمل رسالة “الرعاية الصحية عالية الجودة، لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها”، وتعمل على توفير ذلك من خلال العديد من الشراكات المجتمعية والدعم من المؤسسات الساعية لتحقيق صحة أفضل للجميع في مصر.