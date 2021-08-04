مال وأعمال

وول ستريت تفتح على تراجع مع هبوط أسهم البنوك والشركات الصناعية

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– هبطت مؤشرات وول ستريت الرئيسية اليوم الأربعاء، إذ أضرت حالة القلق المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي وتجدد المخاوف بشأن كوفيد-19 بالقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد بما في ذلك البنوك والشركات الصناعية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 68.96 نقطة أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 35047.44 نقطة.

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وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.20 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 4415.95 نقطة.

بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 14.08 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 14747.21 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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