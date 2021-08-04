زيتا للاستثمار تخفض حصتها في المنصورة للدواجن إلى 6.77%

رنا ممدوح _ خفضت شركة زيتا للاستثمار المحدودة حصتها في رأسمال شركة المنصورة للدواجن من 9.977% إلى 6.775%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن زيتا للاستثمار باعت 650 ألف سهم من أسهم المنصورة للدواجن مقابل 27.385 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 42.281 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 5.905% للمساهم إسلام محمد نجيب حسين.

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