مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة وأحجام التداولات تسجل 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 في ختام تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، وأغلق عند مستوى 10718 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا هامشيا بنسبة 0.09%، وأغلق عند مستوى 57.69 جنيه.

وصعد كلا من مؤشري EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.98% و 0.75% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.748.682 مليار جنيه، على 191 شركة من خلال 56.143 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل تراجع 77 بينما لم تتغير أسعار 19.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 42.775 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 65.243 مليون جنيه، مقابل 22.467 مليون جنيه صافي شراء من الافراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.111 مليون جنيه، منها 27.543 مليون جنيه للمؤسسات، و567.689 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 14.664 مليون جنيه، منها 14.250 مليون جنيه، مقابل 413.852 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 86.7% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 5.7% والعرب على7.6% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 15.76% من تعاملات اليوم مقابل 84.23% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أسمنت سيناء 8 8.8 10 جولدن تكس للأصواف 8.23 9.05 9.96 الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 8.35 9.17 9.82 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.58 12.71 9.76 التعمير والاستشارات الهندسية 38.01 41.5 9.18

الأسهم الأكثر انخفاضا