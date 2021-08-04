ميتسوبيشي إكسباندر تقتنص أكثر من نصف مبيعات المركبات العائلية متعددة الأغراض

شاهندة إبراهيم – حققت المركبات العائلية متعددة الأغراض سباعية المقاعد ثلاثية الصفوف مبيعات قدرت بنحو 1174 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

واستحوذت السيارة اليابانية ميتسوبيشي إكسباندر على أكثر من نصف مبيعات هذه الفئة، مقتنصة نحو 57.7%.

وكانت قد أعلنت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري للعلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، عن أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 الشهر الماضي، وحددت الفئة الأولى بقيمة بلغت 315 ألف جنيه، وقدمت الفئة الثانية بنحو 340 ألف جنيه .

وتأتي السيارة ميتسوبيشي طراز إكسباندر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

فيما حسمت مواطنتها سوزوكي إرتيجا باقي مبيعات السيارات العائلية متعددة الأغراض ذات نمط MPV، ومثلت حصتها نحو 42.3%.

وتقدم شركة مودرن موتورز وكلاء العلامة التجارية سوزوكي في مصر، السيارة إرتيجا ذات نمط MPV سباعية المقاعد بفئة واحدة بسعر رسمي 279.900 ألف و900جنيه.

وزودت السيارة سوزوكي إرتيجا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 77 حصان ، مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن. متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك من رباعي السرعات.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، حققت المبيعات الإجمالية للقطاع نمو نسبته 53.01%، لتصل إلى 138 ألف و311 وحدة مباعة في النصف الأول من 2021، في مقابل 90 ألف و395 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما قطاع الركوب فسار أيضا على خطى السوق ليصعد إلى 101 ألف و46 سيارة، مقارنة مع 621 ألف و171 وحدة، ليعزز نسبة نموه بنحو 63%.