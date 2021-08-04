محمد مطاوع: إم جي ديفيلوبمنتس تصل باستثمارات مشروع بلو بلو السخنة إلى 3 مليارات جنيه

إسلام جابر _ قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة إم جي ديفيلوبمنتس، إن استثمارات الشركة في مشروع بلو بلو العين السخنة ستصل إلى 3 مليارات جنيه، بنهاية المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على المرحلة الثالثة من المشروع والتي سيتم الانتهاء منها مطلع العام المقبل.

وأضاف مطاوع في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن المرحلة الرابعة من المشروع انتهت الشركة من بناء جزء منها، ومتوقع أن يتم الانتهاء منها بالكامل وبدء عمليات التسليم بعد 3 سنوات، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم طرحها للبيع.

وتابع مطاوع أن عدد الوحدات التي تم تسليمها بالمشروع ككل حتى الآن تصل إلى 200 وحدة.

وفي تصريحات سابقة لحابي قال مطاوع، إن استثمارات المرحلة الرابعة من مشروع “بلو بلو” تقدر بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في طرح المول التجاري بالمشروع للإيجار، والذي تبلغ مساحته 2500 متر باستثمارات قيمتها 100 مليون جنيه.

وأعلن مطاوع، بأن الشركة تستعد لإطلاق مشروع بيريميم بيزنيس والذي يعد ثاني مشروعاتها الإدارية التجارية في التجمع الخامس باستثمارات مبدئية 200 مليون جنيه على شارع التسعين الجنوبي، وأيضًا طرح المرحلة الأخيرة من كومباوند لافيدا.

وتعمل شركة إم جي ديفيلوبمنتس على مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة الأول هو “برومارك” التجاري الإداري بالحي الحكومي والبنوك باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه بالشراكة مع شركة الصفوة للتطوير، والثاني مشروع “ذا مارك” بنشاط تجاري طبي إداري فندقي في منطقة الداون تاون باستثمارات قدرها 350 مليون جنيه.

ويقام مشروع برومارك على مساحة 8836 متر وبمساحة بنائية قدرها 25 ألف متر مربع، تتضمن 6 أدوار مكاتب إدارية بإجمالي 10 آلاف متر مربع.