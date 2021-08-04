عاجل.. الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 40.6 مليار دولار

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو المنقضي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 25 مليون دولار خلال شهر يوليو، حيث بلغ في نهاية يونيو السابق له 40.584 مليار دولار.
ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار بنهاية مايو قبل الماضي، من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل بدء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
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