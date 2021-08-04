بريجستون والنصر توقعان اتفاقية لبدء اختبار السيارات الكهربائية في السوق المصرية

وقعت شركة “بريجستون” المتخصصة في حلول النقل والتنقل، اتفاقية مع شركة “النصر لصناعة السيارات” لإنجاز مرحلة اختبار السيارات الكهربائية الجديدة في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة النيل للمشاريع والتجارة الشريك المحلي لبريجستون.

ووفق بيان الشركة فإن خطة التشغيل التجريبية ستغطي كلاً من القاهرة والاسكندرية، وتتضمن اختبار 13 سيارة كهربائية سنوياً كحد أقصى بمدى يصل إلى 30.000 كلم من أجل اختبارها للقيادة العامة على الطرقات.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر “بريجستون” إطاراتها، كما ستقدم “النيل للمشاريع والتجارة” خدمات شبكة “فيت آند فيكس” (Fit and Fix) التابعة لها في سبيل إنجاح مرحلة الاختبار التجريبي من خلال ضمان متانة المركبات الكهربائية وتقديم خدمات جيدة.

كما تهدف الشراكة إلى إحياء العلامة التجارية الوطنية لشركة “النصر” وتعزيز دور الحكومة المصرية في جعل مصر مركزاً للسيارات الكهربائية في شمال أفريقيا، فضلاً عن تشجيع المزيد من المسافرين على الشروع في رحلات آمنة على الطرقات.

وستعمل شبكة “فيت آند فيكس” (Fit and Fix)، التابعة لشركة “النيل للمشروعات والتجارة” والمتخصصة بخدمات السيارات والتي تتخذ من مصر مقراً لها، على توفير مجموعة واسعة من خدمات السيارات للمركبات الكهربائية والتي يمكن الوصول إليها من خلال أكثر من 40 منفذاً.

وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرة “بريجستون” لمواصلة دفع صناعة الإطارات نحو مسار الاستدامة، من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.

وقال ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لدى شركة “بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا”: “تأتي هذه الشراكة في إطار دعم الشركة للتنقل الآمن والإسهام في الوصول إلى مجتمع خالٍ من الكربون، ويتماشى طرح السيارات الكهربائية مع الالتزام بتطوير حلول وابتكارات التنقل الآمنة والمستدامة”.

من جانبه، قال هاني الخولي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة “النصر للسيارات”: “نبذل جهوداً حثيثة في سبيل تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، تماشياً مع رؤية الحكومة في التحول نحو هذا الحل المبتكر في مجال النقل.

وتابع أن الشراكة مع مزود حلول التنقل ومصنع الإطارات العالمي “بريجستون” تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتوطين صناعة السيارات التي تستخدم الطاقة النظيفة.”