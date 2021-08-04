رئيس سبيد ميديكال يفصح عن خطته المستقبلية بعد ارتفاع مساهمته لأكثر من 25%

رنا ممدوح _ أفصح محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وذلك بعد وصول مساهمته لأكثر من 25% من أسهم الشركة طبقا للمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأعلن لاشين في بيان للبورصة اليوم، اعتزامه تأسيس شركة سبيد فينانس للتمويل الاستهلاكي المتخصصة في تمويل الخدمات الطبية والدوائية لتكون الأولى من نوعها في مصر برأسمال 25 مليون جنيه وبنسبة مساهمة 50% لسبيد ميديكال.

وتضمنت خطته الدخول كمساهم رئيسي في شركة ديجيتال ويلنز للبرمجيات بنسبة 25.01% وضخ مبلغ 22.5 مليون جنيه نقدا خلال عام والتي تمثل نسبة المشاركة.

وبحسب البيان، تمتلك الشركة حاليا 120 فرع معمل تحاليل طبية، وتنوي الإدارة القيام بافتتاح فروع جديدة ليصل عددها إلى حوالي 200 فرع معمل سبيد ميديكال وعدد 200 فرع معامل الشركة الشقيقة معامل مصر للخدمات الطبية بنهاية عام 2024.

وفيما يخص العيادات التخصصية، فتمتلك الشركة حاليا عدد 2 مجمع عيادات تخصصية، وأعلن لاشين اعتزامه للوصول إلى عدد 6 مجمع عيادات بنهاية 2023.

ووفقا للبيان، أوضح لاشين خطته بخصوص شركة مستشفيات سبيد ( المملوكة بنسبة 80.25% لشركة سبيد ميديكال) وتضمنت الآتي :

1- مستشفى سبيد بالعبور : بعد الانتهاء من إنشاء وتجهيز المستشفي المتوقع إنجازه بنهاية هذا العام بسعة 65 سرير تنوي الشركة التوسع بعدد الأسرة ليصل إلى 140 سرير.

2- مستشفى الصفوة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر: بعد من الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على نسبة 50% + سهم من أسهم شركة مستشفي الصفوة الجديدة بسعة 67 سرير تنوي الشركة التوسع بعدد الاسرة إلى 150 سرير.