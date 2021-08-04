– تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بتقديم مساعدات طارئة جديدة إلى لبنان بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تعتزم تقديم مساعدات طارئة إلى لبنان بأكثر من 100 مليون يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.