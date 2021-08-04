أرامكو السعودية ترفع أسعار الخام إلى آسيا في سبتمبر

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– قالت شركة أرامكو النفطية السعودية اليوم الأربعاء، إن المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر إلى ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.
وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال لشهر سبتمبر.
كما حددت سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.
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