شراكة بين لاكي و أمان لإتاحة خدمات تقسيط السلع لدى أكثر من 10 آلاف تاجر

إسلام فضل _ أعلن تطبيق لاكي Lucky عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أمان للخدمات المالية، تُتاح بمقتضاه خدمات التقسيط المميزة التي تقدمها أمان لمستخدمي لاكي البالغ عددهم نحو 5 ملايين، مما يدعم القوى الشرائية للمواطنين وينشط حركة المبيعات.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن تلك الشراكة بين لاكي و أمان للخدمات المالية تستهدف تقديم خدمات التمويل الإستهلاكي من أمان لمستخدمي تطبيق لاكي، بما يضمن إتاحة تجربة تسوق فريدة من نوعها يتيسر من خلالها شراء السلع بمختلف أنواعها عبر منصات التسوق وشركاء تطبيق لاكي.

كما تساهم تلك الشراكة أيضاً في تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين بتنويع نظم الدفع وفقاً لاحتياجات المستهلك.

ويتيح لاكي طلب الاستفادة من خدمات أمان عن طريق اختيار خاصية “التقسيط” من خلال التطبيق الإلكتروني، وإدخال المعلومات اللازمة، ثم يتم مراجعة البيانات في أقرب وقت قبل قبول الطلب.

وتتيح الشراكة دفع الأقساط من خلال محفظة تطبيق لاكي وفروع أمان المنتشرة بأنحاء الجمهورية في فترة تمتد بين ستة أشهر إلى 24 شهراً.

وبتلك الشراكة، يتمكن أكثر من 5 مليون مستخدم للتطبيق من تقسيط شراء مختلف المنتجات التي يقدمها أكثر من 10 آلاف تاجر في شتى القطاعات.

ومن جانبة أكّد أيمن عيسوي، الشريك المؤسس والمدير العام لتطبيق لاكي، على أهمية التعاون مع شريك قوي كشركة أمان للخدمات المالية.

وأشار إلى أن تقسيط تكلفة السلع تساعد على تقليل الفجوة بين دخل المواطنين واحتياجاتهم، إذ تيسّر تنظيم المدفوعات، لا سيما بالتزامن مع تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة. وأضاف أن الشراكة مع أمان ستجذب شريحة جديدة لاسخدام تطبيق لاكي، وأن التطبيق سيستفيد من الشراكة على صعيد زيادة حجم الأعمال عبر السوق الإلكتروني الضخم.

وفي سياق متصل قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إن تلك الشراكة تعزز شبكة شركاء أمان وتخدم شريحة واسعة جديدة من المستخدمين، وهي خطوة تتماشى مع خطة أمان الاستراتيجية التوسعية التي تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات لتشمل مختلف السلع والخدمات وتدعم جهود الشمول المالي.

وذكر أنه بالنظر إلى الأداء الواعد الذي أظهرته شركة لاكي والثقة التي تتمتع بها أمان للخدمات المالية، ستكون الشراكة بين الطرفين مثمرة.

وأشار إلي أن أمان للخدمات المالية تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لأكثر من 400 ألف عميل.

وتسعى لعقد شراكات مثمرة – على غرار الشراكة مع تطبيق لاكي – للتوسع في تقديم الخدمات التمويلية المميزة والرائدة في السوق المصرية.