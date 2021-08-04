جهاز تنمية المشروعات: تمويلات بقيمة 263 مليون جنيه في 5 محافظات خلال 2020/2021

إسلام فضل _ قال محمد سلطان مدير المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تضم فروع الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد – إن الجهاز قام بضخ تمويلات خلال العام المالي 2021/2020 بقيمة 263 مليون جنيه.

وأضاف سلطان في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم ضخ تلك التمويلات لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي أتاحت نحو 14 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات الخمسة.

ويقوم الجهاز بتنظيم دورة تدريبية جديدة بمحافظتي الفيوم والمنيا لتنمية مهارات ريادة الأعمال بعنوان “إبدأ مشروعك”.

كما يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير الريف المصري تطويرا شاملاً، والتي تتضمن تحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء مصر، فضلاً عن تطوير وتنمية الموارد البشرية بالمحافظات الأكثر إحتياجاً.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بإتاحة فرص عمل لأبناء القرى المستهدفة من خلال إتاحة سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة التي تمكن أبناء الريف من إقامة المشروعات وإدارتها بكفاءة واحترافية.

وتتيح هذه الدورات للمتدربين أيضا فرصة التعرف على آليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.