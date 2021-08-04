أكسا للتأمين مصر و بي تك توقعان شراكة لتأمين وحماية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

إسلام فضل _ أعلنت أكسا للتأمين مصر عن توقيعها شراكة طويلة الأجل مع شركة “بي تك”، لتأمين وحماية الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يتم شرائها من شركة “بي تك”، وسيتم تنفيذ هذه الشراكة طويلة الأجل على مراحل.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولي تركز على توفير التغطية التأمينية لأجهزة التلفزيون التي يتم شراءها من “بي تك”، ويشمل نطاق التغطية التأمينية كل طرق الشراء التي توفرها “بي تك”، بما في ذلك الشراء عبر الإنترنت أو من داخل شبكة متاجر الشركة التى وصل عددها لاكثر من 100فرع منتشرين فى 25 محافظة و30 مدينة على مستوي الجمهورية، بشرط تقديم فاتورة الشراء لاستبدال الجهاز المنزلي التالف بعد تطبيق تحملات الوثيقة إذا كان ذلك ساريًا.

كما يجب على العملاء إبلاغ أكسا بتلف الجهاز خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث عن طريق الاتصال تليفونيًا بالخط الساخن الخاص بذلك أو بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني.

وتأتي تلك الشراكة طويلة الأجل في إطار جهود أكسا المتواصلة وحرصها على توسيع نطاق أعمالها وخدماتها في السوق المصري، إذ تسعى الشركة لمساعدة عملائها في الحصول على تغطيات تأمينية تتعلق بكافة موضوعات وشئون حياتهم، بداية من الرعاية الصحية ووصولًا إلى الأجهزة المنزلية المتنوعة، في ذات الوقت الذي تسعى فيه شركة “بي تك” لتأكيد التزامها نحو عملائها وتوفير أفضل الخدمات الغير مسبوقة لهم، مع تحقيق النجاحات المتتالية في التوسع وأن تكون الأقرب إليهم من خلال استراتيجيتها الطموحة.

ومن جانبه قال أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر، إن تلك الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في السوق المحلي مع بي تك، ولذلك نتمنى أن تساهم هذه الاتفاقية في توفير المزيد من الدعم لعلاقات بي تك المتينة مع عملائها الذين يتوقعون منها أرقى مستوى من الخدمات وجودة المنتجات.

أضاف أن الهدف الرئيسي أن ننشر استراتيجيتنا التأمينية المبتكرة في مصر، من خلال توفير قيم مضافة جديدة للمصريين، وحماية ممتلكاتهم كلما أمكننا ذلك.

ولفت أن التغطية التأمينية التي نوفرها عبر هذه الاتفاقية تتضمن الأجهزة الكهربائية والالكترونية، حيث يبدأ تطبيق الوثيقة أولًا على أجهزة التلفزيون المباعة من خلال بي تك، وبعد ذلك ستشمل الوثيقة نطاقًا أوسع ومتنوع من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الأخرى”.

وعلى ذات الصعيد، علق الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” عن سعادته بتوقيع تلك الشراكة التي تعزز ما تقدمه الشركة لعملائها من خدمات.

وتابع: “منذ اليوم الأول لوجودنا في السوق المصري ونحن نلتزم باستراتيجية طموحة هدفها الأول هو عملائنا، وتنعكس تلك الإستراتيجية على خدماتنا وما نقدمه من منتجات، وكذلك على التوسعات التي نستهدفها لنكون الأقرب لعملائنا، وهو ما مكننا من بناء قاعدة عملاء ضخمه يستفيدون من خدماتنا ومنتجاتنا عبر قنواتنا البيعية المتنوعة”.

ونوه أن التعاون مع شركة أكسا مصر يمثل خطوة هامة لتوفير المزيد من الحماية للممتلكات والأجهزة التي يشتريها العملاء، والأهم من ذلك منح عملائنا راحة البال، خاصة مع علمهم بوجود شبكة حماية وأمان لمنتجاتهم تقدمها واحدة من أهم شركات التأمين العاملة في السوق المصري.