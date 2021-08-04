الإسكندرية للأدوية تحقق أرباحا بقيمة 131.5 مليون جنيه بالعام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ سجلت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تراجعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 22.69%، ليصل إلى 131.470 مليون جنيه، مقابل 170.047 مليون جنيه بالعام المقارن.

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 9.49% ليصل إلى 1.122.081 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.024.816 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 272.115 مليون جنيه مقابل 321.228 مليون جنيه بالعام المالي المقارن.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 6 جنيهات مقابل 15.5 جنيهات بالفترة المناظرة.