- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ سجلت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تراجعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 22.69%، ليصل إلى 131.470 مليون جنيه، مقابل 170.047 مليون جنيه بالعام المقارن.
وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 9.49% ليصل إلى 1.122.081 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.024.816 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 272.115 مليون جنيه مقابل 321.228 مليون جنيه بالعام المالي المقارن.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 6 جنيهات مقابل 15.5 جنيهات بالفترة المناظرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية للأدوية تحقق أرباحا بقيمة 131.5 مليون جنيه بالعام المالي 2020/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.