الري: تزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي 2021/ 2022، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، مشيراً لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.