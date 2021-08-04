ترتيب السيارات المستوردة والمجمعة محليا الأكثر مبيعا في يونيو الماضي

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شاهندة إبراهيم – كشف التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تحقيق المركبات المستوردة ارتفاعا وصل إلى 63%، بإجمال مبيعات 73 ألف و908 وحدات خلال النصف الأول من 2021، في مقابل 45 ألف و342 عربة في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وجنت أيضا السيارات المجمعة محليا من ثمار النمو التي اكتنفت السوق المصرية، ومثلت نسبتها نحو 61.3%، لتسيطر على مبيعات 27 ألف و138 مركبة، مقارنة مع 16 ألف و829 وحدة.
وعلى صعيد تعاملات شهر يونيو الماضي منفرد، حسمت إم جي مركز الصدارة بترتيب سيارات الركوب المستوردة الأكثر مبيعا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها، لتتضاعف مبيعاتها إلى 3آلاف و212 وحدة، في مقابل 1206 وحدات مباعة في نفس الشهر المقارن من العام الماضي.
واقتنصت كيا المركز الثاني بحجم مبيعات 1829 سيارة، بدلا من 605 وحدات، وحققت هيونداي مبيعات قدرت بنحو 1571 مركبة في مقابل 977 عربة أودعتها في المركز الثالث.
وجاء المركز الرابع من نصيب تويوتا بإجمالي بيع 1264وحدة في مقابل 995 سيارة، وأعقبتها سوزوكي التي نجحت في رفع مبيعاتها بشكل ملحوظ لتصل إلى 1264 مركبة، مقارنة مع 112 عربة.
وحلت فيات في المركز السادس بعد أن اقتربت من مضاعفة مبيعاتها محققة بيع 1200 وحدة، بدلا من 723 سيارة.
ومكثت سيتروين في المركز السابع محققة تحسن طفيف لتصل إلى 522 سيارة مقابل 510 وحدات.
وظهرت مواطنتها الفرنسية بيجو في المركز الثامن، وتراجعت مبيعاتها من 515 وحدة مباعة في يونيو 2020، إلى 502 وحدات.
وحققت نيسان مبيعات قدرت بنحو360 سيارة جعلتها تحل في المركز التاسع، في مقابل 101 وحدات.
ولحقت أوبل بقائمة العشر الكبار، ولكن تظهر البيانات تدني مبيعاتها إلى 233 وحدات، بعدما سجلت العام الماضي في الشهر المقارن نحو 403 عربات.
وجاءت شيفروليه في المركز الحادي عشر بحجم بيع 231 سيارة في مقابل 356 وحدة، وتبعتها شانجان بواقع 224 مركبة.
وجاءت سوبارو في المركز الثالث عشر بإجمالي بيع200 وحدة في مقابل 121 مركبة.
وأظهر “أميك” بلوغ العلامات الأخرى مبيعات قدرت بنحو 967 سيارة، مقارنة مع 1568 مركبة.
وأما مستوى تعاملات شهر يونيو الماضي منفرد، تصدرت نيسان قائمة سيارات الركوب المجمعة محليا الأكثر مبيعا، بواقع بيع 1891 وحدة، بدلا من 1102 عربة.
وسجلت شيري مبيعات بنحو 1167 سيارة سيطرت بها على المركز الثاني بدلا من 563، وتلتها بي واي دي لتلحق بالمثلث الذهبي بعدد وحدات مباعة 793 في مقابل 200 عربة.
وسيطرت هيواندي على المركز الرابع، بواقع 644 وحدة في مقابل 329 سيارة، أما المركز الخامس كان من نصيب شيفروليه مسجلة بيع 574 عربة مقارنة مع 509 مركبة.
وجاءت لادا في المركز السادس بعدما نجح وكيلها المحلي في بيع 241 وحدة، مقابل 152 عربة، وتبعتها تويوتا بواقع 119 سيارة بدلا من 48 مركبة.
وحلت كيا في المركز الثامن بعدما باعت 41 سيارة، في مقابل 5 وحدات فقط في نفس الشهر من العام الماضي.
وظهرت جيب في المركز التاسع، إلا أن التراجع خيم على مبيعاتها بشكل واضح لتتراجع من 110 وحدات إلى 5 سيارات فقط في يونيو 2021.
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