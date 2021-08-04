إيرادات علي بابا الصينية تنمو 34% إلى 31.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي

شينخوا _ قالت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، يوم الثلاثاء، إنها حققت ارتفاعا في حجم إيراداتها بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة 205.74 مليار يوان (حوالي 31.87 مليار دولار أمريكي)، في الربع الأول من سنتها المالية 2022، المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وأشارت الشركة إلى انخفاض صافي دخل المساهمين العاديين بنحو 5 بالمئة على أساس سنوي في الربع المذكور إلى 45.14 مليار يوان، حيث جاء حوالي 66 بالمئة من إجمالي إيرادات “علي بابا” من تجارة التجزئة التجارية في الصين.

وسجل نظام “علي بابا” الإيكولوجي نحو 1.18 مليار مستهلك نشط سنوياً خلال فترة الأشهر الـ 12 المنتهية في 30 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 45 مليون مستخدم عن الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 مارس الماضي.

ويشمل الرقم المسجل 912 مليون مستهلك في الصين، و 265 مليون مستهلك في الخارج تخدمهم منصات “لازادا” و “علي إكسبرس” و “تريندول” و “داراز”.

وقالت ماجي وو، المديرة المالية لمجموعة “علي بابا” : ” نعمل على زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم من 10 مليارات دولار أمريكي إلى 15 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم في تاريخ الشركة، لأننا واثقون من آفاق النمو على المدى الطويل”.