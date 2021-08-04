الوطنية للسيارات – ناتكو تعين بلتون مستشارا ماليا لإصدار سندات بقيمة مليار جنيه

دوت الخليج _ وقعت الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) مع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى شركات بلتون المالية القابضة اتفاقية للعب دور المستشار المالي لإصدار سندات في السوق المصرية بقيمة مليار جنيه على أن يتم تخصيص جزء من ذلك الطرح للسندات الخضراء للتوسع في مجال السيارات الكهربائية وتصنيع شواحن السيارات وإنشاء محطات الشحن ومراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع.

كما تدرس ناتكو طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية.

وقال ياسر صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة إنها سوف تقوم بإصدار سندات بقيمة مليار جنيه مصري خلال الفترة القادمة بغرض تمويل التوسعات في مجال مراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع لشبكة توزيع سيارات مرسيدس-بنز في العديد من المواقع بجمهورية مصر العربية علي ضوء توقيع اتفاقية التوزيع الجديدة مع مرسيدس وكذلك التوسع في مجال بيع وتوزيع وصيانة وشحن السيارات الكهربائية من خلال البدء في إنشاء شبكة من محطات الشحن العادية والسريعة وفائقة السرعة لدعم جميع أنواع بروتوكلات الشحن الأوروبي والصيني والأمريكي في جميع محافظات الجمهورية.

كما تخطط الشركة لتقديم حزمة من الحلول التقنية المبتكرة لأول مرة في مصر والمنطقة لتسهيل وتشجيع المستهلكين على اقتناء واستعمال السيارات الكهربائية بجميع أنواعها وفئاتها.

وتقوم المجموعة حاليًا بدراسة تصنيع شواحن السيارات الكهربائية مع شركاء محليين ودوليين للاستعمال الخاص والعام من خلال الذراع الصناعية للمجموعة متمثلًا في الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) والتي تقوم حاليًا بتصنيع سيارات ركوب مرسيدس-بنز ذات الدفع الرباعي في مصر.

وأضاف ياسر صالح بأن الخطة الاستراتيجية للمجموعة تقوم على مواكبة التغيرات السريعة في عالم صناعة وتوزيع السيارات مع تقديم حلول تكنولوجية متطورة وتوفير شبكة ضخمة لمحطات الشحن في جميع المحافظات على مراحل.

وأشار إلى أن الشركة تدرس إمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لزيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق أكبر قيمة واستفادة للمساهمين الحاليين والمستقبليين كما تستهدف الشركة من خلال تلك الخطوة فتح آفاق واسعة للحصول على تمويل لعملياتها الحالية والمستقبلية.

وقال محمد الأخضر رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة إنها تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية لشركة ناتكو بهدف توفير التمويل اللازم بأفضل السبل الممكنة مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركة وتحقيق أفضل عائد للمساهمين فضلًا عن اختيار التوقيت الأنسب لعملية الطرح.