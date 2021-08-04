ستاندر آند بورز 500 يغلق عند مستوى قياسي بدعم من مكاسب الشركات

وكالات – أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الثلاثاء بدعم من مكاسب لأسهم آبل وشركات الرعاية الصحية على الرغم من أن القلق حيال قفزة

في الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا بدد بعض البريق من موسم قوي لأرباح الشركات.

وسجلت عشرة من القطاعات الأحد عشر المدرجة في ستاندر آند بورز 500 مكاسب رافعة المؤشر القياسي إلى مستوى إغلاق مرتفع جديد.

وصعد سهم آبل بعد هبوطه الأسبوع الماضي.

لكن أسهم شركات كبرى أخرى للتكنولوجيا، من بينها نتفليكس وتسلا وفيسبوك، واصلت التراجع وهو ما قلص مكاسب المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 279.16 نقطة، أو 0.8%، إلى 35117.32 نقطة في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 35.99 نقطة، 0.82%، إلى 4423.15 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 80.23 نقطة، أو 0.55%، ليغلق عند 14761.30 نقطة.