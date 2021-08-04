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تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في 3 أشهر

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وكالات – أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 24.832 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 5 مايو الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن السلطات الصحية التركية أجرت خلال اليوم الأخير 256 ألفا و163 اختبارا، وكشفت عن 24832 إصابة جديدة وسجلت 126 وفاة.

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يذكر أن تركيا سجلت في 16 أبريل الماضي أكبر حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا خلال الوباء، وبعد ذلك تراجعت معدلات الإصابات تدريجيا.

وفي يونيو والنصف الأول من يوليو الماضي استقرت الإصابات عند ما بين 5 و7 آلاف حالة جديدة يوميا، لكنها عاودت الارتفاع منذ منتصف الشهر الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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