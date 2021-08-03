مال وأعمال

أسعار النفط تغلق منخفضة في تعاملات متقلبة بفعل مخاوف المتحور دلتا

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وكالات – أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الثلاثاء في تعاملات متقلبة مع تجاذب السوق بين القلق إزاء تصاعد الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأمريكية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 48 سنتا، أو 0.66%، لتسجل عند التسوية 72.41 دولار للبرميل.

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وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا، أو 0.98%، لتبلغ عند التسوية 70.56 دولار للبرميل.

وتأثرت الأسعار بمخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي الخام في العالم، وهبط الخامان القياسيان كلاهما بأكثر من ثلاثة بالمئة في إحدى مراحل الجلسة.

وفي وقت سابق من الجلسة صعد برنت والخام الأمريكي أكثر من 60 سنتا.

وأسعار برنت مرتفعة بما يزيد على 40% عن مستوياتها في بداية العام وهو ما يساعد أرباح شركات النفط.

وكان لتوقعات بعودة الخام الإيراني إلى الأسواق تأثير سلبي أيضا على الأسعار في جلسة اليوم.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم أن المخزونات الأمريكية من النفط والبنزين ونواتج التقطير تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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