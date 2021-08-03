هيئة بريطانية تنبه إلى حادث خطف محتمل قبالة ساحل الإمارات

وكالات – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن ثمة “حادثة” ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات.

وأوصت الهيئة في إشعار تحذيري، استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة، التي تبعد نحو 61 ميلا بحريا شرقي الفجيرة.

ولم تقدم الهيئة البريطانية تفاصيل تتعلق بالسفينة أو السفن المعنية.

لكن بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن أظهرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن ناقلة مواد كيميائية، اسمها جولدن بريليانت وترفع علم سنغافورة وتوجد في نفس الموقع تقريبا قبالة الفجيرة، حدًثت نظام التعريف الآلي الخاص بها إلى أنها “ليست تحت القيادة”.

وتشير هذه الحالة إلى أن السفينة غير قادرة على المناورة بسبب ظروف استثنائية.