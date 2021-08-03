كونتكت المالية القابضة تبحث المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري

إسلام فضل ومحمد فرج – قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إنها تبحث مع البنك المركزي المصري المصري إمكانية المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% على 30 عامًا.

وأضاف زعتر، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة تولي ضمن خطتها اهتماما كبيرا بتلك المبادرة الجديدة؛ لأهميتها وحجم تأثيرها الكبير المتوقع.

وكان البنك المركزي المصري المصري قد أطلق رسميا الشهر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاماً.

وأوضح البنك المركزي المصري أن المبادرة تتطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وأشار أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.