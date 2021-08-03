كونتكت تستهدف ضخ مليار جنيه في قطاع التمويل العقاري بنهاية 2022

إسلام فضل ومحمد فرج – قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت، إنها منحت تمويلات عقارية إلى 8 عملاء لمدد تصل إلى 10 سنوات بقيمة حوالي 15 مليون جنيه.

وأشار زعتر، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى تمويل هؤلاء العملاء من خلال شركة “ساكنين العقارية”.

وذكر أن كونتكت ترصد محفظة بقيمة مليار جنيه لدعم عملاءها في تمويل شراء الوحدات العقارية المختلفة، مشيرًا إلي الشركة تستهدف ضخ تلك المحفظة بنهاية عام 2022.

وكانت شركة كونتكت المالية وقعت في نهاية يوليو الماضي، اتفاقية شراكة مع شركة “ساكنين العقارية”، لتمويل عملاءها في عمليات شراء الوحدات العقارية وتقديم عروض شركات ووكلاء التطوير العقاري وخدمات التمويل.

وتتيح الاتفاقية تمويلات تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه على مدة تصل إلى 10 سنوات.