محمد عمران: رؤية جديدة حتى 2025 ترتكز على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

إسلام فضل ومحمد فرج- أكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصها على تطوير آليات التكنولوجيا والتحول الرقمي وتمكين المرأة، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت رؤية جديدة حتى عام 2025 رغم انتهاء دورة مجلس الإدارة في مارس المقبل.

وأضاف عمران، في كلمته بمراسم افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية، اليوم، أن رؤية الهيئة الجديدة 2022/2025 ترتكز على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والشمول المالي وتحسن مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتطوير البنية التشريعية، فضلا عن تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.

وشدد عمران على أهمية الخطوات التي تتخذها الهيئة في مجال التحول الرقمي وتمكين المرأة، مشيرًا إلى زيادة المرأة في المناصب القيادية بالهيئة مؤخرا، وذلك بضم عنصرين من الكوادر النسائية لعضوية مجلس الإدارة، وهما: الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات.

وتابع: “وكذا القرار الصادر بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل”.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية يهدف لخلق منصة علمية معرفية لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.

وتابع عمران أن الهيئة تهدف من افتتاح المجمع الجديد إلى إحداث نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة له في مكان واحد، وهي: معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة.

كما شارك في مراسم الافتتاح: المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من رؤساء الأجهزة والهيئات ومسئولي الجهات المعنية.

وقص رئيس الوزراء الشريط إيذانا ببدء أنشطة المجمع، وبعدها تفقد جانبا من أقسام المقر، ثم التقط صورة تذكارية مع الوزراء الحاضرين وأعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال مراسم تدشين مُجمع المعرفة للثقافة المالية ما يمثله من منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة في صناعة المعرفة والثقافة المالية، والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.