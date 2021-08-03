إتش سي توصي بزيادة الوزن النسبي لسهمي عبور لاند ودومتي

إسلام فضل – أوصت إتش سي لتداول الأوراق المالية بزيادة الوزن النسبي لسهمي شركتي عبور لاند ودومتي؛ نتيجة لانخفاض السعر السوقي لهما.

وقالت نها بركة، محلل القطاع الاستهلاكي بشركة إتش سي، إن عبور لاند تقدم “أفضل تواجد بقطاع الأجبان المصري حاليا”.

وأضافت أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وطول أمد كوفيد-19 وتزايد التضخم، يضغط على الدخل المتاح للمستهلك، والاستهلاك الخاص”.

وتوقعت بركة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، انخفاض نمو الاستهلاك الخاص ​​إلى متوسط ​​6.15% في النصف الثاني من 20/21 من متوسط ​​9.91% في النصف الأول من عام 20/21.

وقالت إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية لم يترك للشركات خيارًا سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح؛ الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات.

وأضافت أن أداء الشركات داخل سوق الأجبان شهد اختلافا؛ نظرا لاختلاف استراتيجيات التسعير الخاصة بكل شركة، والدرجات المتفاوتة لقدرتها على مواجهة الأزمة.

وتوقعت انخفاض حجم مبيعات دومتي من الجبن بنسبة 8% تقريبا على أساس سنوي في 2021 بالنظر إلى أنها العام باستراتيجية نشطة وتزامن هذا مع التخلص التدريجي من الوكلاء.

أما بالنسبة لعبور لاند، فتوقعت بركة أن يظل حجم المبيعات دون تغيير جوهري في2021، مدعوما باستراتيجيتها النشطة للمشتريات التي تسمح لها بزيادات تدريجية في الأسعار مع الحفاظ على تواجدها في المناطق غير المخدومة، والتي تتميز بـ”انخفاض المنافسة”.

وقالت بركة إنه رغم توقعات إتش سي بارتفاع التكاليف، فما زال ممكنا حدوث تحسن في هامش الربح لكلا الشركتين نحو النصف الثاني من 2021.

وأوضحت أن تفشي كوفيد – 19 أثر سلبا على أسواق السلع الأساسية العالمية في 2021. وارتفع متوسط سعر العقد الفائز لمسحوق الحليب منزوع الدسم من نيوزيلندا بنسبة 15% تقريبا منذ بداية العام و25% تقريبا على أساس سنوي.

ونوهت إلى أن العقود المستقبلية تشير إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع لبقية العام، مما يعني زيادة بنسبة 3% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من العام الجاري و25٪ على أساس سنوي.

وتابعت: “أيضًا، ارتفعت أسعار زيت النخيل بنسبة 57% تقريبا منذ بداية العام بسبب نقص العمالة في البلدان المنتجة الرئيسية في أعقاب تفشي كوفيد – 19”.

وأضافت أن العقود المستقبلية لزيت النخيل تشير إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 7% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من 2021 وأن تزيد نسبة 44% تقريبا على أساس سنوي.

وتعتقد محلل القطاع الاستهلاكي بشركة إتش سي أن قوة عبورلاند تكمن في “إدارة نموذج أعمال قوي؛ مما يحمي الشركة من الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية”.

وأضافت أنه بالنسبة لشركة دومتي، فمن المتوقع أن يؤدي الانخفاض النسبي لدورة أسعار السلع الأساسية، واستكمال الاستغناء التدريجي عن الوكلاء، وتحسن إدارة التكلفة، وزيادة المساهمة من قطاع المخبوزات ذات هامش الربح العالي، إلى زيادة هوامش الربح في النصف الثاني من العام الجاري.

وتابعت: “ومع ذلك، فإننا نرى أن ارتفاع التكاليف الناتجة عن ارتفاع نفقات التسويق لكلتا الشركتين المتعلقة بإطلاق منتجات جديدة وتحسين قنوات التوزيع، أن تؤدي إلى زيادة نفقات المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية مما يؤدي إلى تقليل العائد”.

وقالت نها بكر: “نتوقع أن تؤدي زيادة التكاليف إلى وصول هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك لشركة عبورلاند إلى 15.9% بنهاية حلول آخر سنة في فترة توقعنا، أي 1.3 نقطة أقل من عام 2020، و9.0٪ بالنسبة لدومتي، أي 1.4 نقطة أقل من عام 2020”.

وتوقعت أن تحقق عبورلاند متوسط عائد على التدفق النقدي الحر يبلغ 14٪ و12% تقريبا لدومتي.

وأبقت إتش سي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للشركتين، موضحة أنها خفضت تقييمها لمنتجات الألبان نتيجة تعافي الطلب بصورة أبطأ من المتوقع، وارتفاع التكاليف مع زيادات غير مسبوقة في الأسعار، رغم انخفاض تكلفة رأس المال.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، خفضت إتش سي السعر المستهدف لعبورلاند المتوقع للـ 12 شهر القادمة بنسبة 7% تقريبا ليصل إلى 9.26 جنيه مصري/ سهم مع الحفاظ على التوصية بزيادة الوزن النسبي.

وبالنسبة لشركة دومتي، خفضت إتش سي السعر المستهدف المتوقع للـ 12 شهر القادمة بنسبة 20% ليصل إلى 6.73 جنيه مصري/ سهم مع الحفاظ على التوصية بزيادة الوزن النسبي.