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إيطاليا تسجل 27 وفاة و4845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية يوم الثلاثاء أنها سجلت 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 23 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن مجمل الإصابات الجديدة ارتفع إلى 4845 من 3190 يوم أمس.

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ووثقت إيطاليا 128.115 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وسجلت 4.36 مليون إصابة حتى اليوم.

وتعد حصيلة الوفيات في إيطاليا الأعلى في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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