مال وأعمال

الجنيه الاسترليني يرتفع مدعوما بمزيد من التخفيف لقيود كورونا

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وكالات – ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاضات في الآونة الأخيرة في الإصابات بكورونا في بريطانيا وأجواء تفاؤل تحيط بمزيد من التخفيف لإجراءات العزل العام وتوقعات للسوق بإشارات إلى تشديد السياسة النقدية عندما يجتمع بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس.

واتخذ الاسترليني منحنى صعوديا بعد إلغاء معظم إجراءات العزل العام في انجلترا في 19 يوليو ليصل إلى 1.3984 دولار في نهاية الشهر.

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ومنذ ذلك الحين ظل في الغالب فوق مستوى 1.39 دولار.

وارتفعت العملة البريطانية 0.25% مقابل العملة الخضراء إلى 1.3916 دولار بحلول الساعة 1710 بتوقيت جرينتش.

وفي مقابل العملة الأوروبية، صعد الاسترليني 0.27% إلى 85.22 بنس لليورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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