شيخ الأزهر يعين سحر نصر في مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري

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دوت الخليج – أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتعيين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، عضوا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يترأسه الإمام الأكبر.
وجاء في القرار أن التعيين استند لما تتمتع به الدكتورة سحر نصر من خبرة كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية.
وشغلت نصر العديد من المناصب كان آخرها منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعملت قبلها لسنوات طويلة كبيرة اقتصاديين بالبنك الدولي وتعمل حاليا أستاذ اقتصاد بالجامعة الأمريكية.
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