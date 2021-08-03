محمد عمران: افتتاح مجمع المعرفة يحدث نقلة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية

إسلام فضل ومحمد فرج – قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية يهدف لخلق منصة علمية معرفية لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح عمران، في كلمته بمراسم افتتاح المجمع، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تهدف من افتتاح المجمع الجديد إلى إحداث نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة له في مكان واحد، وهي: معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة.

كما شارك في مراسم الافتتاح: المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من رؤساء الأجهزة والهيئات ومسئولي الجهات المعنية.

وقص رئيس الوزراء الشريط إيذانا ببدء أنشطة المجمع، وبعدها تفقد جانبا من أقسام المقر، ثم التقط صورة تذكارية مع الوزراء الحاضرين وأعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال مراسم تدشين مُجمع المعرفة للثقافة المالية ما يمثله من منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة في صناعة المعرفة والثقافة المالية، والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.