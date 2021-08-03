البنك المركزي المصري التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.25%

وكالات – أبقى البنك المركزي المصري التونسي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25% اليوم الثلاثاء، حسبما قال مسؤول بالبنك. وكان البنك المركزي المصري قد خفض الفائدة في أكتوبر بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو المتعثر. وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس 2020 ردا على تفشي فيروس كورونا.

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