منار والعناني يبحثان آليات تحفيز حركتي السياحة والطيران الداخليين

دوت الخليج – استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم بمقر الوزارة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية في مصر من خلال وضع اّليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان، والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا، كمرحلة اولى.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسين شريف، رئيس شركة إيركايرو.

وأكد وزير الطيران أن الدولة تسعى دائما للوقوف بجانب قطاعي السياحة والطيران وتقديم الدعم الكامل لهم، كما أثني على التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين القطاعين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي داخليا وخارجيا.

وأضاف أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتقديم جميع التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع.

كما أكد وزير الطيران جاهزية جميع المطارات لاستقبال السائحين خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية في الفترة الحالية، مع الاستمرار في منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء وعلى الخدمات الأرضية المقدمة؛ تشجيعا لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

و خلال الاجتماع، قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن ربط المقاصد السياحية على مستوي الجمهورية ببعضها البعض سيعمل على خلق منتج سياحي متكامل لأول مرة في مصر يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية.

وأوضح: “حيث يستطيع السائح أن يستمتع بالشواطئ الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة، وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري”.