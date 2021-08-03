وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد

دوت الخليج – صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

ونقل الوزير شكري، خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تضامن مصر ودعمها له في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وجدد الوزير شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.