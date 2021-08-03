الرقابة المالية: إعداد أول جدول حياة إكتواري مصري.. وبدء العمل به مطلع سبتمبر

دوت الخليج – أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد أول جدول حياة إكتواري مصري.

وقال عمران إن صناعة التأمين المصرية على موعد للعمل بأول جدول حياة محلي مطلع الشهر المقبل ليتحقق لها التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة والعجز، والذي نصت عليه المادة (48) مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمجمع المعرفة للثقافة المالية- التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- رفقة عدد من الوزراء.

وأعطى مدبولي إشارة بدء فعاليات أنشطة الجهات التابعة لمجمع المعرفة، وهي: معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

يشار إلى أن الهيئة ستستكمل مراسم افتتاح مجمع المعرفة طوال اليوم بعقد لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، مساء؛ لعرض إرهاصات إنشاء أول مجمع معرفة للأنشطة المالية غير المصرفية، يتحدث فيه رئيس الهيئة أمام الحاضرين من ممثلي الأنشطة المالية المختلفة وكذا أعضاء مجلس إدارة الهيئة لأداء المعاهد والمراكز العلمية الأربعة تحت مظلة مجمع المعرفة.

وقال الدكتور محمد عمران إن استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية تُوجت مخرجاتها في المحور العاشر، والمعني بالتوعية والثقافة المالية بمجمع المعرفة للثقافة المالية، والذي يعد “جسرا للرقيب يتخطى به أية حواجز تعيق النهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية”.

وأضاف أن الهيئة أسست “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” حيث تصنع المعرفة ويتم نشرها لتوعية المتعاملين على تعددهم بدءا من المستثمرين المهتمين بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأسواق، والمتعاملين المهتمين بما يصدر من قوانين أو قواعد أو آليات وأنظمة جديدة كي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة وكيفية التعامل مع المخاطر.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية أمام الحاضرين مهام “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” وحددها في: نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة من خلال ذراعه مركز المديرين المصري.

وتابع: وأيضًا العمل على التطوير النوعي لأداء معهد الخدمات المالية- محليا- والتوسع الجغرافي له إقليميا باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد لأسواق منطقة الشرق الأوسط، بجانب التركيز على تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والتطبيقي.

وأشار عمران إلى أن “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” سيبادر بالترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتأمين المستدام من خلال “المركز الإقليمي للتمويل المستدام “والمعنى بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.

وتابع: كما سيعمل مجمع المعرفة على نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.