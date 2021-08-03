مال وأعمال

الأسهم السعودية تقود مكاسب بورصات الخليج

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CairoBank

– أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على صعود اليوم الثلاثاء حيث ارتفع المؤشر السعودي للجلسة الثانية عشرة على التوالي، بينما دفعت أسهم قيادية بورصة مصر للهبوط.

وارتد المؤشر السعودي الرئيسي عن خسائره المبكرة وأغلق مرتفعا 0.5% بقيادة مصرف الراجحي، الذي صعد 1.2%، في حين قفز سهم البنك الأهلي الصعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.2%.

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وفقد سهم بنك الجزيرة 4%. وأعلن البنك عن زيادة في صافي أرباح الربع الثاني بينما شهد تراجعا في الإيرادات. واستفادت البنوك السعودية من نمو التمويل العقاري والتعافي الاقتصادي هذا العام عقب تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مؤشر دبي الرئيسي 0.2% بفضل صعود سهم إعمار العقارية 0.8%، وتقدم سهم إعمار مولز 2.1%. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.4% بفضل مكاسب أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، التي بلغت 1.1%.

وأظهر مسح لأنشطة الأعمال أن القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة توسع بأسرع وتيرة في عامين في يوليو 2021، إذ انتعش الطلب من جائحة كوفيد-19.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.2%، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.5% وسهم قطر للألمنيوم 3.4%.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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