كريدي أجريكول – مصر يحقق 1.1 مليار جنيه أرباح مجمعة الربع الثاني

رنا ممدوح _ حقق بنك كريدي أجريكول – مصر، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 13.9%، لتصل إلى 1.094.503 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 961.305 مليون جنيه بالربع المقارن بالعام الماضي.

وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.569.112 مليار جنيه بالفترة من بداية إبريل وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.602.166 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 1.124.013 مليار جنيه مقابل 1.170.936 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد هامش الفوائد بصورة طفيفة خلال الربع الثاني ليصل إلى 1.445.099 مليار جنيه مقابل 1.431.230 مليار جنيه بالربع المقارن.

وعلى صعيد الأرباح المستقلة، ارتفعت صافي أرباح بنك كريدي أجريكول – مصر إلى 764.373 مليون جنيه خلال الربع الثاني مقابل 701.231 مليون جنيه بالربع المقارن.