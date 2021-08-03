مال وأعمال

أرباح الشركات تقود وول ستريت للصعود بداية التعاملات

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– ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء، إذ أدى موسم إيجابي لأرباح الشركات وتحسن أنشطة إبرام الصفقات عالميا في زيادة الطلب على الأسهم مرتفعة المخاطر، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 25.9 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34864.1 نقطة.

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وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.6 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 4392.74 نقطة.

بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 32.9 نقطة أو ما يعادل 0.22 بالمئة إلى 14713.99 نقطة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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