مصر كابيتال تدرس إصدار صكوك جديدة بقيمة 6-7 مليارات جنيه

إسلام فضل _ قال خليل البواب، رئيس مجلس إدارة لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إن الشركة تعمل علي عدة إصدارات صكوك جديدة بقيمة تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه خلال الفترة الراهنة.

وأضاف خليل خلال مؤتمر صحفي عبر زووم اليوم الثلاثاء، أن تلك الإصدارات في العديد من القطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وأكد على أهمية الصكوك كأداة تمويلية يمكن للشركات بكافة القطاعات الاستفادة منها وذلك منذ إصدار إرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار الصكوك وعملية التصكيك.

يشار إلي أن مصر كابيتال قامت خلال الأسبوع الماضي بدور المروج وضامن التغطية في الإصدار الثاني من صكوك المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتكون من شريحة واحدة مدتها 84 شهرًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة ثروة.