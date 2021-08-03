العامة لاستصلاح الأراضي تحقق 25.2 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي 2020 / 2021

رنا ممدوح _ سجلت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ارتفاعا في صافي الخسائر بعد الضريبة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، لتصل إلى 25.246 مليون جنيه، مقابل 17.207 مليون جنيه بالسنة المقارن.

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 20.17% لتصل إلى 95.664 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 79.510 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 26.301 مليون جنيه مقابل 10.897 مليون جنيه بالعام المالي المقارن.