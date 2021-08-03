مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 0.88% ختام التعاملات.. والسبعيني يهوى بنحو 3%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، بضغط من مبيعات المؤسسات.

وفقد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.88%، وأغلق عند مستوى 10726 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.12%، وأغلق عند مستوى 57.74 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.97% و 2.45% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.803.423 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 63.206 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 133 شركة مقابل ارتفاع 42 بينما لم تتغير أسعار 20.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 13.797 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 13.949 مليون جنيه، مقابل 152.873 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.511 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 16.865 مليون جنيه، مقابل 6.354 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 3.285 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 38.855 مليون جنيه، مقابل 35.569 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 87.87% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 7.29% والعرب على4.83% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.03% من تعاملات اليوم مقابل 82.96% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أسمنت سيناء 7.28 8 9.89 جولدن تكس للأصواف 7.51 8.23 9.59 الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 7.65 8.35 9.15 مصر للفنادق 16.86 18.31 8.60 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.046 1.130 8.03

الأسهم الأكثر انخفاضا