إمكان مصر تنتهي من تسليم 817 وحدة بمشروع البروج وتسدد مليار جنيه لأرض التجمع الخامس

بكر بهجت _ انتهت شركة إمكان مصر من تسليم 817 وحدة بمشروع “البروچ”، الذي تقيمه على مساحة 5 ملايين متر مربع، وذلك من إجمالي 2728 وحدة تم بيعها بالفعل ضمن المشروع.

وقال بيان للشركة، إنها تخطط لتسليم 670 وحدة من وحدات المشروع بنهاية العام الجاري، إذ يقام المشروع على 4 مراحل تنتهي فى عام 2029.

وتابعت أنها تعاقدت مع عدة شركات لتنفيذ أعمال المقاولات ومنها حسن علام، وريدكون، ومصر للتنمية الهندسية ــ ميدكوم، وجاما، ودرة جروب للتطوير، والخرافى، فيما يضع المخطط العام للمشروع مكتب بالاس داينمكس.

وتصل التكلفة الاستثمارية لمشروع “البروچ”، والذي أطلقته الشركة في عام 2016، إلى نحو 47 مليار جنيه، ويقع في شرق القاهرة، ويضم نحو 15 ألف وحدة سكنية، ومدرسة دولية، ومركزًا تجاريًا بمساحة تأجيرية تبلغ 46.5 ألف متر مربع، وناديًا رياضيًا على مساحة 38 ألف متر مربع، ومركزًا ثقافيًا، بالإضافة إلى مبانٍ إدارية على مساحة بنائية تبلغ 120 ألف متر مربع وتضم 12 مبنى وتُدار من قبل القرية الذكية.

ولفتت الشركة إلى أنها أطلقت مشروع جديد بالتجمع الخامس على مساحة 167 فدانًا بمنطقة “المربع الذهبي”، وسددت مليار جنيه كقسط من ثمن الأرض لبدء أعمال تطويرها.

وأكدت الشركة أنها أنهت مع الحكومة المصرية كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، وقدمت بالفعل القرار الوزاري، وهو حاليًا في مرحلة المراجعة الفنية.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بخطوات تنفيذ المشروع، فإنها قامت بتعيين مكتب استشاري عالمي والذي استكمل 100٪ من المخطط العام للمشروع، كما عقدت الشركة اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة ديلوس delos لطرح فكرة مبتكرة لأول مرة فى مصر وإفريقيا.

وتنوه الشركة إلى أنها تعاونت مع شركة SWA، وهي شركة أمريكية مقرها نيويورك، ولقد تم الانتهاء من تصميم المساحات الخضراء landscape الخاصة بالمشروع، موضحة أنها حاليًا في مرحلة الاستعداد والتحضيرات لطرح الأرض.