خليل البواب: مصر كابيتال تستهدف زيادة حجم الأصول المدارة بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية 2021

إسلام فضل _ قال خليل البواب رئيس مجلس إدارة لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إن الشركة تستهدف زيادة حجم الأصول التي تديرها بنهاية عام 2021 بقيمة 5 مليارات جنيه.

وأضاف البواب خلال مؤتمر صحفي عبر زووم، اليوم الثلاثاء، أن حجم الأصول التي تديرها الشركة حاليًا تبلغ 30 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بها إلي 35 مليار جنيه قبل نهاية 2021.

وذكر أن مصر كابيتال تستهدف زيادة حجم الأصول التي تديرها بنهاية عام 2022 إلي 40 مليار جنيه، موضحًا أن قاعدة الأصول تحت الإدارة تتنوع ما بين صناديق أسهم، صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، صناديق متوزانة، صناديق حماية رأس المال، صناديق السيولة النقدية بالإضافة إلى محافظ أدوات الدخل الثابت ومحافظ الأسهم.

وتابع أن خطة شركته لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة تتركز على عدة محاور ممثلة في إطلاق عدد من الصناديق الجديدة، بالإضافة إلى استقطاب محافظ مالية لمستثمرين أفراد أو مؤسسات .

وأوضح أن الشركة تستحوذ علي 29% من سوق صناديق الأسهم بقيمة تتخطي المليار جنيه، والصناديق المتوافقة مع الشريعة تصل لـ29% بقيمة أكثر من 140 مليون جنيه، وذلك خلال الربع الثاني من العام.

كما استحواذت محافظ أدوات دخل ثابت علي أكثر من 330 مليون جنيه من السوق، ومحافظ الأسهم بلغت حوالي 4.75 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قطاع إدارة الأصول بالشركة ينتهج استراتيجية تنويع الأصول المدارة والعمل على تنميتها من خلال إدارات تطوير الأعمال وإدارة الثروات بالشركة.