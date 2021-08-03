مصر كابيتال بصدد إطلاق 3-4 صناديق استثمار خلال 2021

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إسلام فضل _ قال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال -الذراع الاستثمارية لبنك مصر-، إن الشركة بصدد إطلاق 3-4 صناديق استثمار قبل إنتهاء العام الجاري.
وأضاف البواب، خلال مؤتمر صحفي عبر زووم، اليوم الثلاثاء، أن الصناديق المستهدفة ستركز على سوق النقد، وأدوات الدين، وذلك في اطار العمل على تطوير سوق أدوات الدخل الثابت.
وذكر أنه سيتم طرح تلك الصناديق للأفراد والمؤسسات المالية وصغار المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر كابيتال ستركز بشكل كبير خلال الفترة الراهنة على جذب صغار المستثمرين عبر منتجات تتلائم مع احتياجاتهم.
وأكد أن شركته لديها الأدوات والإمكانيات اللازمة للتوسع وتحقيق المستهدفات.
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