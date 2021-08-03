تويوتا إيجيبت تتعاقد مع إدراكي لدعم عمليات تحليل البيانات والتحول الرقمي

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية تويوتا في مصر، عن شراكة تحول رقمي مع رائدة تكنولوجيا البرمجيات العالمية SAP ؛ من أجل الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من رضا العملاء.

ونقل بيان الشركة عن أحمد منصف الرئيس التنفيذي لتويوتا إيجيبت قوله: “تزامنًا مع انفتاح سوق السيارات المصري على مصرعيه بعد الانحسار النسبي لجائحة كورونا، يتوقع العملاء أن تقوم شركات المركبان بدمج عمليات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار بشكل متكامل”.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، فقد سجلت مصر نموًا بنسبة 32% في مبيعات سيارات الركاب لتصل إلى 168 ألفًا في عام 2020، في مقابل 127 ألف سيارة في 2019.

وأضاف: “نفتخر بأننا نمتلك أكثر من 10 صالات عرض ومراكز خدمة، ونضم قوة أعمال ما يفوق 850 موظفًا، وبما أنه من المعروف عن تويوتا العالمية أنها تدعم الابتكار في جميع نواحي صناعة السيارات، فإن المجموعه قد تعاقدت مع “إدراكي”، الشريك المحلي لشركة SAP ، لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة”.

وأشار منصف، إلى أن بفضل خطة التحول الرقمي، ستتمكن تويوتا إيجيبت من الحصول على تحليلات البيانات في الوقت الفعلي، مما سيعزز ويسهل تجارب العملاء والموظفين، ذلك بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الرقمية واستبدال العمليات اليدوية وخلق أدوات اتصال فعالة بين الإدارات؛ وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تزويد عملائنا في مصر بخدمات من الدرجة الأولى وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

وبدورها، عقبت هدى منصور المدير العام لشركتي SAP Egypt و New Frontiers، قائلة: “تعد تويوتا إيجيبت من بين أولى الشركات في جميع أنحاء العالم التي تتبنى نظام تخطيط موارد المؤسسة SAP S4 / HANA المخصص لنشاط السيارات، ففي خضم هذه الصناعة شديدة التنافسية أثبتت الأخيرة كيف يمكن للتحول الرقمي أن يحقق نقلة نوعية للمؤسسة فتصبح أكثر ذكاءًا في عملياتها، فضلًا عن ترشيد التكاليف والوقت الخاص بشحن المركبات وقطع الغيار، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع.”

أضافت: “تقدم SAP أفضل الخبرات وتشارك بالممارسات العالمية لتفعيل أنظمة أعمال تويوتا إيجيبت الرقمية الجديدة، وخاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأتي حزمة الحلول التكنولوجية تلك مزودة بخصائص لمبيعات وخدمات السيارات؛ والتي اشتركت في ابتكارها الشركة السويسرية Proaxia لحلول المركبات، وبناءًا على ذلك، سيقوم الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بتفعيل حزمة حلول SAP Customer Experience من أجل ضمان تجارب عملاء سلسة ومفصلة عبر قنواتها المختلفة”.